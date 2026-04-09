Sağlıkta Şiddet Artıyor - Son Dakika
Sağlıkta Şiddet Artıyor

09.04.2026 23:46
Hekim Birliği Başkanı Balcı, hastanelerin güvenli olmadığını ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sistematik bir sorun olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Hekim Birliği Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, son dönemde artan sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekerek hastanelerin güvenli alan olmaktan çıktığını söyledi. Balcı, yaşanan olayların münferit değil, sistematik bir sorunun göstergesi olduğunu belirtti.

Hekim Birliği Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, yaptığı açıklamada Türkiye'nin farklı illerinde son üç ayda yaşanan sağlıkta şiddet vakalarına işaret etti. Balcı, şunları söyledi:

"Son 3 ayda Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan olaylar bize acı bir gerçeği bir kez daha göstermiştir:  Hastaneler artık güvenli alan değildir. Hekimler artık can korkusuyla görev yapmaktadır. Acil servisler şifa dağıtan yerler değil, şiddetin hedefi haline gelmiştir. Bakınız; İzmir Selçuk'ta bir hekim, günde 72 hastaya hizmet verdikten sonra, sadece randevu sistemine uymayan bir hasta tarafından darbedilmiştir. Trabzon'da bir hasta, hastanenin içinde silahla vurulmuştur. Hastane duvarları artık kurşun geçirmez değildir! Şanlıurfa'da acil serviste görev yapan hekim, görevi başında hasta tarafından darp edilmiştir. Adana'da hasta yakınları, acil servisi basarak hekimlere saldırmıştır. Kocaeli'de bir hemşire, görev başında hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmıştır. Konya'da aile sağlığı merkezinde görev yapan hekim, çalışırken saldırıya uğramıştır. Kırıkkale'de hastane içinde bıçaklı saldırı gerçekleşmiştir. Bu olaylar münferit değildir! Bu olaylar tesadüf değildir! Bu olaylar artık sistematik bir çöküşün göstergesidir!"

Gerçek şudur: Sağlık çalışanına saldırı, devlete saldırıdır. Kamu düzenine saldırıdır. İnsan hayatına kasttır. Acil taleplerimiz şunlardır; Sağlıkta şiddet 'katalog suç' kapsamına alınmalıdır. Tutuksuz yargılama artık son bulmalıdır! Acil servisler yüksek güvenlikli alan ilan edilmelidir.  X-ray, metal dedektör ve kontrollü giriş zorunlu olmalıdır. Hekime şiddetin cezası artırılmalı ve ertelenemez olmalıdır. Para cezasına çevrilemeyen, hapis cezası uygulanmalıdır. Acil servislerde hasta ve hasta yakını sayısı sınırlandırılmalıdır. 'görevden çekilme hakkı' fiilen uygulanmalıdır. Eğer bugün bu düzen değişmezse, yarın sadece hekimler değil, sağlık sistemi tamamen çökecektir. Bizler hayat kurtaran insanlarız. Ama artık kendi hayatımızı koruyamaz hale geldik!"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Sağlıkta Şiddet Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Sağlıkta Şiddet Artıyor - Son Dakika
