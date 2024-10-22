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SAHA EXPO'da İşbirlikleri Artıyor

SAHA EXPO\'da İşbirlikleri Artıyor

SAHA EXPO'da birçok firma işbirliği anlaşmaları imzalayarak savunma ve havacılık teknolojilerini geliştiriyor.

22.10.2024 18:16
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SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çok sayıda firma işbirliği anlaşması imzalayarak teknolojideki güçlerini birleştiriyor.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda çok sayıda işbirliği anlaşması imzalanıyor.

Fuarın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Elektrik Üretim AŞ ve TEI arasında Elektrik Üretim Türbinleri Bakım Onarım Lojistik Destek Projesi sözleşmesi imzalandı.

İmza töreni, SSB Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, Elektrik Üretim AŞ Doğalgaz Santralleri Daire Başkanı Veysel Geylani ve SSB Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç'ın katılımıyla yapıldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ise patlayıcı üretiminde kritik öneme sahip olan ve askeri mühimmatların temel bileşenlerinden biri olan nitroselüloz üretimini artırmak amacıyla, Kırıkkale'de inşa edilecek olan Nitroselüloz Üretim Hattı için Nanografi Nano Teknoloji AŞ ile tedarik sözleşmesi imzaladı. Projeyle stratejik üretim alanındaki dışa bağımlılığın büyük ölçüde sona erdirilmesi hedefleniyor.

Ulak Haberleşme AŞ ile Asartech Arge Tasarım Mühendislik AŞ arasında ise haberleşme teknolojilerine yönelik mutabakat metni imza töreni yapıldı. Törende Ulak Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ve Asartech Arge Tasarım Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burkay Alan hazır bulundu.

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Asartech Arge Tasarım Mühendislik AŞ arasında da işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle, üniversite sanayi işbirliği kapsamında yüksek teknoloji ürün ve yeni üretim teknolojilerine yönelik AR-GE projelerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Çok sayıda anlaşmanın imzalandığı fuarda ayrıca SAHA MBA programının mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Programı başarıyla bitiren öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, istanbul, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

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