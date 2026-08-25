Şahan Gökbakar: Ahbap ile Hiç İlişimim Olmadı - Son Dakika
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Şahan Gökbakar: Ahbap ile Hiç İlişimim Olmadı

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Şahan Gökbakar, savcılık ifadesinde Ahbap Derneği ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Gökbakar ifadesinde, "Kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı. Bu dernek aracılığıyla hiçbir zaman maddi yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi imkanlarımla yardım etmeye çalıştım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'HİÇBİR ZAMAN MADDİ YARDIM YAPMADIM'

Şahan Gökbakar savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben Haluk Levent'i ve Ahbap Derneği'ni 6 Şubat deprem felaketinden önce, her vatandaşın medyadan bildiği kadar tanırdım. Kendisinin çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. Bu nedenle kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı. Bu dernek aracılığıyla hiçbir zaman maddi yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi imkanlarımla yardım etmeye çalıştım. Deprem felaketinden önce, 2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ve yine 2021 yılında Muğla'da meydana gelen yangınlarda kendi çabalarımla maddi ve manevi yardımda bulundum. Bunları da kendime ait sosyal medya platformlarında duyurdum. Ayrıca benim vesilemle toplanan bu yardımlar her zaman devlet kurumlarına, yani AFAD'a teslim edilmiştir. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde şahsen yaptığım yardımları AFAD'a teslim ettiğime dair de twit atmıştım. Böylelikle kendi kitlemi de AFAD'a yönlendirmiş oldum. Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden yapılması yönündeydi. Herhangi bir özel kuruluş, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır. 6 Şubat deprem felaketinden sonra da yine kendi çabalarımla bölgeye yardım ettim. Hiçbir sosyal medya platformunda veya medya da Ahbap Derneği ya da Haluk Levent'in şahsıyla ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı. Hatta o dönemde Haluk Levent'in Kızılay'dan çadır alımlarıyla ilgili beyanları üzerine sorgulayıcı bir yaklaşım sergilemiş ve kendisiyle sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşa yaşamıştık. Daha önce yaşanan afetlerdeki yaklaşımımı bu felakette de sürdürdüm. Çevreme de bu konuda sürekli telkinde bulundum. Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle ve resmi kurumlar aracılığıyla yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girmem mümkün değildir. Hatta o dönemde, gerek sosyal medya platformlarında gerekse arkadaş çevremde, Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini dile getirdim. Bu yaklaşımım nedeniyle Haluk Levent'i ve Ahbap'ı seven kesimler tarafından da eleştirildim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şahan Gökbakar: Ahbap ile Hiç İlişimim Olmadı - Son Dakika

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