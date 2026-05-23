Şahbaz Şerif'in Çin Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahbaz Şerif'in Çin Ziyareti

23.05.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu çatışmaları arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, ülkesinin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı dönemde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, 26 Mayıs'a kadar sürecek 4 günlük ziyaretinin ilk ayağı Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'ya ulaştı. Pakistanlı lideri, havalimanında Cıciang Vali Yardımcısı Şu Vınguang karşıladı.

Şerif'e ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Planlama Bakanı Ahsen İkbal, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar ile Enformasyon Teknolojileri Bakanı Şaza Fatima Kavaja eşlik ediyor.

Cıciang'daki temaslarında eyaletin en üst yöneticisi Komünist Parti Sekreteri Vang Hao ile görüşecek olan Şerif, yarın ise Pakistan ile Çin arasında enformasyon teknolojisi ve telekomünikasyon alanında yatırım olanaklarının ele alınacağı iş konferansına katılacak.

Ziyarette, Cıciang ile Pakistan'ın Pencap eyaleti arasında kardeş bölge protokolünün de imzalanması bekleniyor.

Şerif ayrıca Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın Hangcou'daki merkezini ziyaret edecek.

Pekin'de temaslar ve Orta Doğu'daki savaş

Pakistan Başbakanı, Cıciang'ın ardından ziyaretinin ikinci ayağında başkent Pekin'de siyasi temaslarda bulunacak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mevkidaşı Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile bir araya gelecek.

Çin ve Pakistan, 21 Mayıs'ta diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Çin Devlet Başkanı Şi, Başbakan Şerif ile Başbakan Li, yıl dönümü dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajları yolladı.

Pakistan'ın, ABD ve İran'ın ateşkes sürecindeki arabulucu rolü ve Çin'in buna desteği göz önüne alındığında Şerif'in ziyaretinde Orta Doğu'daki savaşa ilişkin verilecek mesajlar önem taşıyor.

Çin, savaşın başlangıcından itibaren çatışmaların sonlandırılması ve İran ile sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde mesajlar verdi. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına desteğini vurgulayan Pekin'in, ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde İranlı yetkilileri ateşkes için bir yol bulmaya teşvik ettiği, öte yandan Pakistan, Türkiye ve Mısır aracılığıyla ilettiği mesajlarla müzakerelerde etkili olduğu iddia edildi.

Ateşkes süreci

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte 8 Nisan'da taraflar arasında iki haftalık geçici ateşkese varılmıştı.

Ateşkesin ardından ABD ile İran heyetlerinin, çatışmanın çözümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı doğrudan müzakereler ise anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

Kırılgan bir seyir izleyen ateşkes sürecinde anlaşmaya dair işaretler olsa da bölgedeki durum hala belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahbaz Şerif'in Çin Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat’ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
İzmir’de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 20:09:58. #7.12#
SON DAKİKA: Şahbaz Şerif'in Çin Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.