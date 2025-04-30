Şahbaz Şerif'ten ABD'ye Hindistan Uyarısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, ABD'li Bakan Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 22 Nisan'da düzenlenen saldırının ardından Güney Asya bölgesindeki son gelişmeleri aktardı.

Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınadığını ifade eden Şerif, ülkesinin terörle mücadelede oynadığı rolün altını çizdi.

Şerif, Hindistan'ın "gerilimi tırmandıran davranışlarının" endişe verici olduğunu belirterek, Hindistan'ın Pakistan'ı terör saldırısıyla ilişkilendirme girişimlerini reddetti.

Saldırıya ilişkin şeffaf, güvenilir ve tarafsız soruşturma yürütülmesi yönündeki taleplerini tekrarlayan Şerif, ABD'ye, "gerilimi düşürmesi ve sorumlu davranması" yönünde Hindistan'a telkinde bulunması çağrısı yaptı.

Yeni Delhi yönetiminin "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almasına ilişkin Şerif, Hindistan'ın suyu "silah olarak kullanmasını" son derece üzücü olduğunu kaydederek, söz konusu anlaşmada her iki tarafın taahhütlerinden tek taraflı olarak vazgeçmesine yönelik bir hüküm olmadığını vurguladı.

Şerif, Güney Asya'da kalıcı barışın sağlanmasının tek yolunun Cammu Keşmir meselesinin barışçıl yollarla çözülmesinden geçtiğini belirtti.

Rubio, Güney Asya'da barışın ve istikrarın tesis edilmesi için iki tarafın işbirliğini sürdürmesinin önemine değindi.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.