Şahbaz Şerif'ten ABD'ye Hindistan Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şahbaz Şerif'ten ABD'ye Hindistan Uyarısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD'li Bakan Rubio ile görüşerek Cammu Keşmir'deki terör saldırısını ve Hindistan'ın gerilim artıran tutumunu ele aldı.

30.04.2025 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, ABD'li Bakan Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 22 Nisan'da düzenlenen saldırının ardından Güney Asya bölgesindeki son gelişmeleri aktardı.

Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınadığını ifade eden Şerif, ülkesinin terörle mücadelede oynadığı rolün altını çizdi.

Şerif, Hindistan'ın "gerilimi tırmandıran davranışlarının" endişe verici olduğunu belirterek, Hindistan'ın Pakistan'ı terör saldırısıyla ilişkilendirme girişimlerini reddetti.

Saldırıya ilişkin şeffaf, güvenilir ve tarafsız soruşturma yürütülmesi yönündeki taleplerini tekrarlayan Şerif, ABD'ye, "gerilimi düşürmesi ve sorumlu davranması" yönünde Hindistan'a telkinde bulunması çağrısı yaptı.

Yeni Delhi yönetiminin "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almasına ilişkin Şerif, Hindistan'ın suyu "silah olarak kullanmasını" son derece üzücü olduğunu kaydederek, söz konusu anlaşmada her iki tarafın taahhütlerinden tek taraflı olarak vazgeçmesine yönelik bir hüküm olmadığını vurguladı.

Şerif, Güney Asya'da kalıcı barışın sağlanmasının tek yolunun Cammu Keşmir meselesinin barışçıl yollarla çözülmesinden geçtiğini belirtti.

Rubio, Güney Asya'da barışın ve istikrarın tesis edilmesi için iki tarafın işbirliğini sürdürmesinin önemine değindi.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Pakistan, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahbaz Şerif'ten ABD'ye Hindistan Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:40:53. #7.12#
SON DAKİKA: Şahbaz Şerif'ten ABD'ye Hindistan Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.