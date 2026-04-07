Şahbaz Şerif'ten İran'la Anlaşma İçin Süre Uzatma Talebi

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan, " İran'la yapılacak anlaşma için belirlenen son tarihin iki hafta uzatılmasını" istedi. Şerif, "aynı süre boyunca İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açık tutması" çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın barışçıl çözümüne yönelik diplomatik çabaların "istikrarlı, güçlü ve etkili şekilde ilerlediğini" belirtti. Bu sürecin yakın zamanda somut sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Şerif, "Diplomasinin sürecini tamamlamasına izin vermek için ABD Başkanı Trump'tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" dedi.

Pakistan Başbakanı ayrıca Tahran yönetimine, "iyi niyet göstergesi olarak" aynı iki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'nı açık tutma çağrısı yaptı. Şerif, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tüm taraflara iki hafta süreyle ateşkese uyma çağrısında da bulundu.

Şahbaz Şerif'in paylaşımı şu şekilde:

"Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte olup yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımaktadır. Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmektedir. Ayrıca, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması adına, diplomasinin savaşı kesin olarak sona erdirmesine olanak tanımak için tüm savaşan tarafları iki hafta boyunca her yerde ateşkesi gözlemlemeye çağırıyoruz."