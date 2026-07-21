Şahbaz Şerif'ten Körfez İçin İtidal Çağrısı - Son Dakika
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Şahbaz Şerif'ten Körfez İçin İtidal Çağrısı

21.07.2026 19:36
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Körfez'deki gerilimden endişe duyarak itidal çağrısı yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile görüşmesinde, Körfez bölgesindeki gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Şerif ile Mumini'nin İslamabad'daki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Şerif, Körfez bölgesinde artan gerilimden derin endişe duyduğunu dile getirerek, taraflara "bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları" çağrısında bulundu.

Şerif, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrara bağlılığını yineleyerek, bu konuda "dürüst ve samimi bir arabulucu" olarak rolünü sürdüreceğini vurguladı.

Mumini de İslamabad'a ziyaretinde ikili ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Pakistan'ın İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasına yol açan arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini kaydetti.

İran İçişleri Bakanı Mumini, Pakistan Başbakanı Şerif'in, İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılmasından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Pakistan, Körfez, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahbaz Şerif'ten Körfez İçin İtidal Çağrısı - Son Dakika

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