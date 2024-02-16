Sahel Devletleri İttifakı (AES), ECOWAS'tan Ayrılma Kararını Teyit Etti - Son Dakika
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Sahel Devletleri İttifakı (AES), ECOWAS'tan Ayrılma Kararını Teyit Etti

Sahel Devletleri İttifakı (AES), ECOWAS\'tan Ayrılma Kararını Teyit Etti

AES üyesi ülkeler, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da düzenlenen toplantıda bir araya gelerek ECOWAS'tan ayrılma kararını teyit etti. Toplantıda ayrıca 3 devletli konfederasyon kurma kararlılığı da vurgulandı. Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu. Bu ülkeler ayrıca G5 Sahel Görev Gücü'nden de çekilme kararı almıştı.

16.02.2024 18:51
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Sahel Devletleri İttifakı (AES) üyesi ülkeler, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararını teyit etti.

AES üyesi ülkeler, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bakanlar düzeyinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin AES'ten yapılan yazılı açıklamada, 3 ülke liderinin 3 devletli konfederasyon kurma konusundaki kararlılığının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda 3 ülkenin ECOWAS'tan ayrılma kararının da teyit edildiği kaydedildi.

Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.

AES'e göre, anlaşmayı yapan ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer tüm ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.

Öte yandan Burkina Faso ve Nijer, Kasım 2023'te G5 Sahel Görev Gücü'nden çekildiklerini açıklamıştı. Mali de G5 Sahel Görev Gücü'nden Mayıs 2022'de ayrılmıştı.

Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi, Liptako-Gourma ismiyle biliniyor. Almanya'nın yüz ölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.

Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Eylül, Nijer, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahel Devletleri İttifakı (AES), ECOWAS'tan Ayrılma Kararını Teyit Etti - Son Dakika

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