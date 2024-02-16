Sahel Devletleri İttifakı (AES), ECOWAS\'tan Ayrılma Kararını Teyit Etti

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Sahel Devletleri İttifakı (AES) üyesi ülkeler, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararını teyit etti.

AES üyesi ülkeler, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bakanlar düzeyinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin AES'ten yapılan yazılı açıklamada, 3 ülke liderinin 3 devletli konfederasyon kurma konusundaki kararlılığının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda 3 ülkenin ECOWAS'tan ayrılma kararının da teyit edildiği kaydedildi.

Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.

AES'e göre, anlaşmayı yapan ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer tüm ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.

Öte yandan Burkina Faso ve Nijer, Kasım 2023'te G5 Sahel Görev Gücü'nden çekildiklerini açıklamıştı. Mali de G5 Sahel Görev Gücü'nden Mayıs 2022'de ayrılmıştı.

Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi, Liptako-Gourma ismiyle biliniyor. Almanya'nın yüz ölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.

Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.