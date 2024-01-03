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Sahibinden.com'da Erişim Sorunu: Alan Adı Hizmeti Sağlayan Firma Sorunu Çözmek İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Sahibinden.com'da Erişim Sorunu: Alan Adı Hizmeti Sağlayan Firma Sorunu Çözmek İçin Çalışıyor

Sahibinden.com, dün geceden bu yana platforma erişimde yaşanan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firma ile teknik sorun kaynaklı olduğunu bildirdi. Sorunun en kısa sürede çözülmesi için firma çalışmalarına devam ediyor.

Sahibinden.com\'da Erişim Sorunu: Alan Adı Hizmeti Sağlayan Firma Sorunu Çözmek İçin Çalışıyor
03.01.2024 - 13:00,
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Sahibinden.com, dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşanan teknik sorundan kaynaklandığını, problemin en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sahibinden.com'a gece yarısından bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden yaşanan erişim sorunu devam ediyor. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşıyor.

Konu ile ilgili sahibinden.com'dan yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşadığımız bir teknik sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup, konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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