Şahika Tekand ve Verda Habif, Genç Günler Söyleşisinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahika Tekand ve Verda Habif, Genç Günler Söyleşisinde

18.05.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söyleşide sahne ve oyunculuk kavramları ele alındı, gençlerin merak ettiği sorular yanıtlandı.

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı Şahika Tekand ile oyuncu, dramaturg ve akademisyen Verda Habif, "40. Genç Günler" söyleşilerine konuk oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, "Hazır mıyız?" mottosuyla düzenlenen Türkiye'nin uzun soluklu gençlik festivali kapsamında, moderatörlüğünü Aslı Aybars'ın üstlendiği söyleşi Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde gerçekleşti.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Tekand ve Habif, sahne, oyunculuk ve performans kavramları çerçevesinde oyunculuğu ele aldı.

Şahika Tekand 1988'de Mustafa Esat Tekand ile kurduğu Studio Oyuncuları Tiyatrosu çatısı altında gösteri topluluğu olarak kurulan Oyunculuk ve Sanat Stüdyosuna değinerek, "Biz Stüdyo Oyuncularını kurduğumuzda henüz Berlin Duvarı yıkılmamıştı ama işler değişmeye başlamıştı. 1980-1985 arası bu değişikliklerin ilk nüvelerini yaşadık. Mezun olup hayata atıldığımda para kazanmak için sinema, televizyon ve dizi yaptım. Meslekte ilerledikçe tiyatroya olan merakım arttı. Araştırmaya devam ederken performans sanatlarına merak sardım." ifadelerini kullandı.

Mesleğin olmazsa olmazının "iyi oyuncu" olmaktan geçtiğinin altını çizen Tekand, "Seyirciyle hayatı değiştirme önerisini paylaştık. Artistik bir dille, ne söylediğiniz değil de nasıl söylediğinizle ilgilendik hep. Tiyatro, ürününü alıcısıyla anında paylaştıran tek sanat dalı. Diğer sanat dalları ürünü geçmişte oluşturuyor ve sonra sunuyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Tekand performansın bugün içi boşaltılmış bir kelime olduğunu belirterek, "Performatif olması için nesnellikten öyküye gitmesi lazım. Oyuncu bu yöntemde yaptığını hissediyor. Hissettiğini yapmıyor. Oyunculuk dünya ile nasıl baş edilebileceğini gösteren olağanüstü bir meslek." görüşlerini paylaştı.

Verda Habif ise İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Tekand'ın oyununu izlediğine işaret ederek, "Oyunu gördüğümde 'Tiyatronun böyle bir şey olduğunu bilmiyordum.' dediğimi hatırlıyorum. Şahika'nın oyununda biçimin anlamı üreten şey olduğunu gördüm. Oyun, söylediği şeyi yapıyor, yaptığı şeyi söylüyor dedim. Duyumsadığım şeyden çok heyecanlandığımı, kendimi bir konserde gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Tam sorularıma cevap veren şey bu demiştim." ifadelerine yer verdi.

Yapay zekanın ötekiyle ilişkiyi ortadan kaldırdığını vurgulayan Habif, öteki ve çelişki yoksa, insanın üretim kapasitesi diye bir şey kalmadığını kaydetti.

Gençlerin tiyatro ve oyunculuk kuramlarına dair merak ettikleri soruları da yönelttiği söyleşi, Şehir Tiyatroları adına konuklara takdim edilen teşekkür plaketleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahika Tekand ve Verda Habif, Genç Günler Söyleşisinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:57:29. #7.12#
SON DAKİKA: Şahika Tekand ve Verda Habif, Genç Günler Söyleşisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.