Şahika Tekand ve Verda Habif, Genç Günler Söyleşisinde

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı Şahika Tekand ile oyuncu, dramaturg ve akademisyen Verda Habif, "40. Genç Günler" söyleşilerine konuk oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, "Hazır mıyız?" mottosuyla düzenlenen Türkiye'nin uzun soluklu gençlik festivali kapsamında, moderatörlüğünü Aslı Aybars'ın üstlendiği söyleşi Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde gerçekleşti.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Tekand ve Habif, sahne, oyunculuk ve performans kavramları çerçevesinde oyunculuğu ele aldı.

Şahika Tekand 1988'de Mustafa Esat Tekand ile kurduğu Studio Oyuncuları Tiyatrosu çatısı altında gösteri topluluğu olarak kurulan Oyunculuk ve Sanat Stüdyosuna değinerek, "Biz Stüdyo Oyuncularını kurduğumuzda henüz Berlin Duvarı yıkılmamıştı ama işler değişmeye başlamıştı. 1980-1985 arası bu değişikliklerin ilk nüvelerini yaşadık. Mezun olup hayata atıldığımda para kazanmak için sinema, televizyon ve dizi yaptım. Meslekte ilerledikçe tiyatroya olan merakım arttı. Araştırmaya devam ederken performans sanatlarına merak sardım." ifadelerini kullandı.

Mesleğin olmazsa olmazının "iyi oyuncu" olmaktan geçtiğinin altını çizen Tekand, "Seyirciyle hayatı değiştirme önerisini paylaştık. Artistik bir dille, ne söylediğiniz değil de nasıl söylediğinizle ilgilendik hep. Tiyatro, ürününü alıcısıyla anında paylaştıran tek sanat dalı. Diğer sanat dalları ürünü geçmişte oluşturuyor ve sonra sunuyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Tekand performansın bugün içi boşaltılmış bir kelime olduğunu belirterek, "Performatif olması için nesnellikten öyküye gitmesi lazım. Oyuncu bu yöntemde yaptığını hissediyor. Hissettiğini yapmıyor. Oyunculuk dünya ile nasıl baş edilebileceğini gösteren olağanüstü bir meslek." görüşlerini paylaştı.

Verda Habif ise İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Tekand'ın oyununu izlediğine işaret ederek, "Oyunu gördüğümde 'Tiyatronun böyle bir şey olduğunu bilmiyordum.' dediğimi hatırlıyorum. Şahika'nın oyununda biçimin anlamı üreten şey olduğunu gördüm. Oyun, söylediği şeyi yapıyor, yaptığı şeyi söylüyor dedim. Duyumsadığım şeyden çok heyecanlandığımı, kendimi bir konserde gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Tam sorularıma cevap veren şey bu demiştim." ifadelerine yer verdi.

Yapay zekanın ötekiyle ilişkiyi ortadan kaldırdığını vurgulayan Habif, öteki ve çelişki yoksa, insanın üretim kapasitesi diye bir şey kalmadığını kaydetti.

Gençlerin tiyatro ve oyunculuk kuramlarına dair merak ettikleri soruları da yönelttiği söyleşi, Şehir Tiyatroları adına konuklara takdim edilen teşekkür plaketleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.