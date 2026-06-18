Sahil Güvenlik 44. yılında şehitleri andı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik 44. yılında şehitleri andı

18.06.2026 14:53
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SAMSUN'da, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kıranköy Mezarlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi.

SAMSUN'da, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kıranköy Mezarlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bulunan Kıranköy Mezarlığı'nda şehitleri anma programı düzenlendi. Düzenlenen törende vatan uğruna can veren şehitler dualarla anılırken, mezarlarına karanfiller ve güller bırakıldı. Anma programına Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, emniyet mensupları ile şehit yakınları katıldı. Törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek mezarlara güller bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı programda, şehitlerin aziz hatıraları yad edilirken, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için görevleri başında hayatlarını kaybeden kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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