Sahil Güvenlik 5 Yılda 188 Bin Düzensiz Göçmen Yakaladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik 5 Yılda 188 Bin Düzensiz Göçmen Yakaladı

2024'te 1387 düzensiz göç olayına müdahale eden Türk Sahil Güvenlik, 38 bin 411 göçmen yakaladı.

21.09.2024 12:51
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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 5 yılda 188 bin 939 düzensiz göçmen yakalandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2024'te 1387 düzensiz göç olayına müdahale edildi.

Operasyonlarda 38 bin 411 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize eden 296 kişi adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca, 40 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Yıllara göre düzensiz göç rakamları

Sahil Güvenlik Komutanlığının denetimlerinde, 2020'de 20 bin 380, 2021'de 23 bin 676, 2022'de 49 bin 518 ve 2023'te 56 bin 954 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu yıl yakalanan 38 bin 411 düzensiz göçmenle birlikte 2020'den bu yana toplam yakalanan göçmen sayısı 188 bin 939'a ulaştı.

2023'te meydana gelen 1899 düzensiz göç olayında 169, 2022'de 1617 olayda 293, 2021'de 848 olayda 113, 2020'de ise 624 olayda 53 organizatör yakalandı.

Ekiplerin son 5 yılda müdahale ettiği toplam düzensiz göç olayı 6 bin 375 oldu.

Denizlerde hayat kurtaran operasyonlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ani hastalık, kaza veya yaralanma durumlarıyla karşılaşan vatandaşların ve göçmenlerin hayatını kurtarmak amacıyla da görev yapıyor.

Bu kapsamda yılbaşından beri 1052 arama kurtarma ve tahliye görevi gerçekleştirildi.

Ekipler, bu süreçte 127 tekneyle denizlerde zor durumda kalan 18 bin 78 kişiyi kurtardı.

159 kişinin cansız bedenlerini denizden alan ekipler, yaralı ya da sağlık durumu bozulan 285 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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