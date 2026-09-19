Sahil Güvenlik İzmir'de Seferihisar, Urla ve Foça'da 70 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik İzmir'de Seferihisar, Urla ve Foça'da 70 düzensiz göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde toplam 70 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan Seferihisar açıklarında 1'i çocuk 32, Urla Önen Koyu'nda 23, Foça'da 2'si çocuk 15 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi Önen Koyu mevkisinde ise Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, müşterek operasyonla kara üzerindeki 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, Foça ilçesinde de mobil kıyı gözetleme aracıyla karada tespit edilen 2'si çocuk 15 düzensiz göçmeni, İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle düzenlenen operasyonda yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik İzmir'de Seferihisar, Urla ve Foça'da 70 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika
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