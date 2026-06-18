Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. yılı Samsun'da kutlandı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. yılı Samsun'da kutlandı

18.06.2026 11:31
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Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'daki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının tarihçesi okundu.

Törende konuşan Yarbay Barış Kaya, Sahil Güvenlik Komutanlığının mavi vatanın sarsılmaz koruyucusu, denizlerin güvenliği, huzuru ve geleceğinin teminatı olduğunu söyledi.

Komutanlığın kurulduğu günden bu yana sürekli geliştiğini, modernleştiğini ve gücüne güç kattığını belirten Kaya, yüksek teknolojiye sahip gemiler, botlar, hava unsurları ve nitelikli personelle Sahil Güvenlik Komutanlığının dünyanın önde gelen sahil güvenlik teşkilatlarından biri konumunda olduğunu ifade etti.

Kaya, Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programın ardından Kıranköy ve Asri mezarlıklarında şehitler için dua edildi.

Törene, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, askeri erkan, kurum temsilcileri ve jandarma personeli ile polisler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. yılı Samsun'da kutlandı - Son Dakika

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