Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az lise veya dengi okul mezunu olmak koşuluyla uzman erbaş alımı yapacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran'da yapılacak. Başvuru şartları arasında en az lise mezunu olma ve 27 yaşını bitirmemiş olma bulunuyor. Askerlik görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş, er olarak yapmış veya yapmakta olanlar da başvurabilecek. Başvuruda bulunacak adayların terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor.

30.05.2024 02:13
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az lise veya dengi okul mezunu olmak koşuluyla uzman erbaş alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilan göre başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran'da yapılacak.

Başvuru sahiplerinde en az lise veya dengi okul mezunu olma, 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak.

Askerlik görevini yükümlü erbaş, er veya sözleşmeli erbaş, er olarak yapmış veya yapıyor olanlar da ilana başvurabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, 29 yaşını bitirmemişse ilana başvurabilecek.

Askerlik hizmetini yapmış adaylarda terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olma şartı aranacak.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmiş olanlar ile askeri öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlar başvuru yapamayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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