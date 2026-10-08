Sahil Güvenlik, Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik, Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası açıklarında dün saat 07.30 sıralarında durdurulan yelkenli teknede 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e gönderildi, 2 organizatör gözaltına alındı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Kuşadası açıklarında, dün saat 07.30 sıralarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Botu (KB-72) ekipleri, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede 10 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. Teknedeki 2 organizatör de gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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