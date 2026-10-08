Sahil Güvenlik, Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen yakaladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Kuşadası açıklarında, dün saat 07.30 sıralarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Botu (KB-72) ekipleri, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede 10 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. Teknedeki 2 organizatör de gözaltına alındı.