Sahil Güvenlik, Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen yakaladı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik, Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik, Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen yakaladı
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Kuşadası açıklarında dün saat 07.30 sıralarında durdurulan yelkenli teknede 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e gönderildi, 2 organizatör gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Kuşadası açıklarında, dün saat 07.30 sıralarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Botu (KB-72) ekipleri, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede 10 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. Teknedeki 2 organizatör de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Sahil GüvenlikGüvenlik3. SayfaKuşadasıGöçmenGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik, Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen yakaladı - Son Dakika
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