Sahil Güvenlik Muğla Milas açıklarında 4\'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakaladı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botları tarafından hareket halindeyken durdurulan yelkenli teknede 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.