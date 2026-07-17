Sahil Güvenlik'ten Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Sahil Güvenlik'ten Düzensiz Göçmen Operasyonu

17.07.2026 11:26
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Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ve 5 kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmeni ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İzmir MİT Bölge Başkanlığından Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Ege Grup Komutanlığı istihbarat şube müdürlükleri personeli, 1 insansız hava aracı ve 1 sahil güvenlik botu sevk edildi.

İnsansız hava aracı tarafından tespit edilen yelkenli tekne, sahil güvenlik botu tarafından durdurularak, içerisindeki 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ayrıca olayla bağlantılı olarak yapılan takip sonucunda, karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik'ten Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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