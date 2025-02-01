Sahillerde Yoğunluk: Güneşli Hava Tatilcileri Çekti - Son Dakika
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Sahillerde Yoğunluk: Güneşli Hava Tatilcileri Çekti

Sahillerde Yoğunluk: Güneşli Hava Tatilcileri Çekti

Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da güneşli havaya aldanan tatilciler sahilleri doldurdu.

01.02.2025 17:19
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Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe sakinlerinin yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde, hareketlilik yaşandı.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı tatilciler Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.???????

Marmaris

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar sahillerde yürüyüş yaptı, plajlarda oturup güneşli havanın tadını çıkardı.

Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boyunca spor yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de oldu.

Plaja çocuklarıyla gelen bazı aileler denize girmenin keyfini yaşadı.

Bodrum

Bodrum ilçesinde tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası ile Gümbet sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken bazıları da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Bazıları ise çocuklarıyla sahil kenarında oynayarak vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahillerde Yoğunluk: Güneşli Hava Tatilcileri Çekti - Son Dakika

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