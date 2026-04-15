Şahin: Okullarda Güvenlik Zafiyeti Var

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin, "Okullardan silah sesi yükseliyorsa; ortada münferit bir hadise değil, ağır bir kamu güvenliği zafiyeti vardır. İktidarın görevi, olay olduktan sonra açıklama yapmak değil; o felaketi daha kapıya gelmeden önlemektir" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya tepki gösterdi. Olaylar üzerinden okul güvenliğine dikkati çeken Şahin, yaşananların münferit değil sistematik bir güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.

Okullarda yaşanan silahlı olayların kabul edilemez olduğunu belirten Şahin, "Çocuklarımızı kalemle buluşturması gereken okullardan silah sesi yükseliyorsa; ortada münferit bir hadise değil, ağır bir kamu güvenliği zafiyeti vardır" ifadelerini kullandı.

"Aileler 'Acaba evladım akşam sağ salim dönecek mi?' endişesi yaşamamalı"

Okulların güvenli alanlar olması, velilerin endişe yaşamaması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Okul dediğiniz yer korkunun değil, huzurun adresi olmalıdır. Evladını okula gönderen hiçbir anne baba 'Acaba akşam sağ salim dönecek mi?' endişesi yaşamamalıdır" dedi.

"İktidarın görevi, felaketi daha kapıya gelmeden önlemektir"

İktidarın sorumluluğuna dikkati çeken Şahin, "İktidarın görevi, olay olduktan sonra açıklama yapmak değil; o felaketi daha kapıya gelmeden önlemektir. Okulların güvenliği, çocuklarımızın canı ve öğretmenlerimizin hayatı ihmale, savsaklamaya ve günübirlik tedbirlere bırakılamaz. Bu tabloya alışmayacağız. Bu ihmali normalleştirmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.