Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

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AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı.

Elazığ Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazi Karaman tarafından Şerifoğulları'na mazbatası verildi.

Şerifoğulları, yaptığı konuşmada, bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

"Malumunuz 5 yıldır bu aziz şehrimizin gelişimine, dönüşümüne, kalkınmasına katkı sağlamak için gayret ediyorduk, çalışıyorduk. Allah'a hamdolsun, şehrimize dair 5 yılda çok güzel hizmetleri, eserleri kazandırdığımıza inanıyoruz." diyen Şerifoğulları, tekrar aday gösterildiğinde yaptığı hizmetlerin gururuyla seçim çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Yeniden belediye başkanı seçildiğini ifade eren Şerifoğulları, şimdi sorumluluklarının çok daha büyük ve ağır olduğunun farkında olduklarını aktardı.

Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun teşkilatımız ve milletvekillerimizle birlikte hemşehrilerimizin dualarını da arkamıza alarak inşallah taahhüt ettiğimiz her bir projeyi hayata geçirebilmek için bu aziz şehri daha güzel yarınlara daha yaşanabilir şehirler arasında ön sıralara taşıyabilmek için meclis üyelerimizle koşturacağız, emek vereceğiz, gayret edeceğiz, alın teri dökeceğiz ve yine geçen 5 yılda olduğu gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmayacağız. Tek derdimiz hemşehrilerimiz, aziz şehrin aziz insanları olacak. Allah'ın izniyle bu şehir bölgenin lider şehri haline gelecek ve her bir vatandaşımız da huzurlu, müreffeh bir şehirde yaşamanın mutluluğuyla hayatlarını idame ettirecekler."

Daha sonra, AK Parti'den belediye meclisi üyesi seçilenlere de mazbataları, Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım tarafından verildi.