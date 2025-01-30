Şahinbey Belediyesi'nden Besicilere 7 Bin Ton Yem Desteği - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Besicilere 7 Bin Ton Yem Desteği

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Şahinbey Belediyesi, çiftçilere bu yıl 7 bin ton yem dağıtarak hayvancılığı desteklemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, son 7 yılda hayvan sayısını yüzde 50 arttırdıklarını ve köyden şehre göç yerine şehirden köye göç yaşandığını açıkladı.

30.01.2025 12:32  Güncelleme: 12:39
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Şahinbey'den besicilere 7 bin ton yem desteği

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi bu yıl da çiftçilere 7 bin ton yem dağıtımı gerçekleştirerek yaklaşık 140 bin torbadan oluşan 50 kilogramlık yemleri çiftçilerin ayağına kadar götürerek köylerinde teslim etti.

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere ve besicilere yönelik desteğini sürdürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son 7 yıldır sağlanan desteklerle ilçedeki hayvan sayısının yüzde 50 arttığını ve ekili alanların 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktığını belirtti. Tahmazoğlu, Türkiye genelinde kırsaldan şehre göç yaşanırken, Şahinbey'de ise tersine bir durum gözlemlendiğini ve şehirden köye göçte artış olduğunu söyledi.

"Şahinbey'de şehirden köye göç başladı"

Törenden sonra konuşan Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimize arpa, buğday, yem ve fide desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 50 bin ton yem desteği verdik. Bugün de çiftçilerimize 7 bin ton yem dağıtıyoruz. Bu miktar, yaklaşık 140 bin torba ve her biri 50 kilogramdan oluşuyor. Dağıtımı, çiftçilerimizin ayağına kadar götürerek köylerinde teslim ediyoruz, yani onlara 'gelin alın' demiyoruz, biz bizzat ulaştırıyoruz. Son yedi yıldır sürdürdüğümüz bu destekler sayesinde Şahinbey'deki hayvan sayısı yüzde 50 arttı. Ekili alanlar ise 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Türkiye genelinde köylerden şehirlere göç yaşanırken, Şahinbey'de tam tersi bir durum söz konusu; şehirden köye göç başladı" dedi.

"Bugün dağıttığımız yemlerin piyasa değeri 100 milyon TL"

Yem desteğiyle ilgili bilgi veren Tahmazoğlu, "Bugün dağıttığımız yemlerin piyasa değeri 100 milyon TL. Ancak biz, peşin ödeme yaparak ve toplu alımda pazarlık ederek bu maliyeti 71 milyon TL'ye düşürdük. Üstelik bunun yüzde 50'sini belediye olarak biz karşılıyoruz. Böylece çiftçimize yem, piyasa fiyatının üçte birine ulaşıyor. Bu da yem maliyetlerini düşürdüğü için hayvancılığı teşvik ediyor. Ayrıca, hayvancılık yapma imkanı olup da maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bu kapsamda, isteyenlere 16 koyun ve 1 koç veya 2 gebe inek tamamen hibe olarak veriyoruz. Aynı zamanda yem desteği de sağlıyoruz. Böylelikle hem hayvan sayımız yüzde 50 arttı hem de vatandaşlarımıza yeni bir geçim kaynağı sunmuş olduk. Amacımız, çiftçilerimize yalnızca yardım etmek değil, balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek. Önümüzdeki ay fide desteğimizi de başlatacağız. Yerli tohumlardan üretilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidelerini çiftçilerimize dağıtacağız. Bu fideleri, bölgemizde en çok tercih edilen ürünler arasından seçiyor ve özel olarak hazırlatıyoruz. Böylece üretim artarken maliyetler düşüyor, hem çiftçimiz hem de vatandaşımız kazanıyor. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Yönetim, Şahinbey, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi'nden Besicilere 7 Bin Ton Yem Desteği - Son Dakika

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