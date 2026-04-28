Şahinbey Belediyesi'nden Çiftçilere 5 Milyon Fide Desteği

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi, tarımsal destek programı kapsamında çiftçilere yönelik fide dağıtım töreni düzenledi. Geneyik Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte kavun, karpuz, patlıcan, biber, domates ve salatalık olmak üzere 5 milyon adet sertifikalı fide dağıtıldı. Fidelerin verimli ve hastalıklara dayanıklı olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarımsal desteklerin geleneksel hale geldiğini ve çeşitlenerek devam ettiğini söyledi. Tahmazoğlu, “Çiftçimizin ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Sertifikalı tohumlarla kaliteli üretimi teşvik ediyoruz. Desteklerimizle ekili alan 80 bin dekardan 320 bin dekara çıktı” dedi. Ayrıca Fırat Nehri suyunun Şahinbey’e getirilmesi için çalıştıklarını ve sulu tarımla verimin 4-5 kat artacağını vurguladı.