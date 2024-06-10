Şahinbey Belediyesi'nden çoban köpeklerine anti parazit ilaçlama desteği - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden çoban köpeklerine anti parazit ilaçlama desteği

Şahinbey Belediyesi\'nden çoban köpeklerine anti parazit ilaçlama desteği

Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Şahinbeyde koyunlar akıllanıyor' projesi kapsamında çoban köpekleri anti parazit ilaçlamaları yapılarak korunuyor. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP İdaresiyle birlikte yürütülen projede 2 bin çoban köpeğinin anti parazit ilaçlaması hedefleniyor. Çobanlar, köpeklerin sürüyü koruduğunu ve kendileri için önemli olduğunu belirtiyor.

10.06.2024 17:07
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Şahinbey Belediyesi'nce hayata geçirilen proje kapsamında çoban köpekleri bakımdan geçiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Şahinbeyde koyunlar akıllanıyor" projesi kapsamında hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan çoban köpeklerine anti parazit ilaçlamaları yapılarak korunuyor.

Şahinbey Belediyesinin desteğiyle Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, GAP İdaresiyle birlikte yürüttüğü proje kapsamında 2 bin çoban köpeğinin anti parazit ilaçlaması hedefleniyor.

Projeden yaralanan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Kaya, köpeklerin dağlarda hayvanlarına sahip çıktığını, evin önünde bekçi gibi beklediğini, bu yüzden kendileri için önemli olduğunu aktardı.

15 yıldır çobanlık yapan Abdullah Balta da köpeklerin kendisine yoldaş olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz çok memnunuz. Bizlere hayvan, yem ve birçok proje desteği var. Köpekler burada bana arkadaş gibiler. Sürüyü koruyorlar. Gecemizi onlara emanet ediyoruz ve öyle uyuyoruz. Dolayısıyla köpekler çok kıymetli. Sahip çıkmamız lazım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi'nden çoban köpeklerine anti parazit ilaçlama desteği - Son Dakika

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