Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaatı süren kaymakamlık binasının çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilvadi yolu üzerinde yapımı süren yeni Şahinbey Kaymakamlığı çatısı üzerinde bulunan 7 klima ünitesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
6 araç 12 personelle yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü.
Klima ünetilerinde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Şahinbey'de Kaymakamlık Binasında Yangın - Son Dakika
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