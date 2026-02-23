Şahinbey'den Gazze'ye 1000 Kişilik İftar - Son Dakika
23.02.2026 21:12
Şahinbey Belediyesi, Gazze'de ramazan boyunca günlük 1000 kişiye iftar yemeği veriyor.

Şahinbey Belediyesince Gazze'de ramazan dolayısıyla günlük 1000 kişilik iftar veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kardeş belediye olarak destek verilen Gazze'de ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu yaşatılmaya devam ediyor.

Daha önce Gazze'ye tam donanımlı ambulans desteğinde bulunan Belediye, ramazan ayında da Gazzelileri yalnız bırakmayarak her gün 1000 kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazze halkının zor günlerden geçtiğini belirterek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Her gün 1000 kişilik iftar yemeği ikram ederek, sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Dualarımız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimizle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu, Gazze'ye yapılan yardımların sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacağını, ihtiyaç oldukça desteklerinin süreceğini kaydetti.

Açıklamada, Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Muhammed el-Batta'nın verilen destekten dolayı teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Kaynak: AA

