Şahinler Ortaokulu'ndan Vali'ye Ziyaret

Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonasında birinci olan öğrenciler Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Şahinler Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol takımı, Aksaray'da 4-8 Mayıs'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonasında Tekirdağ'ı temsil etti.

Voleybol takımı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Vali Recep Soytürk, Türkiye şampiyonu olan başarılı öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir süre sohbet ederek tebrik eden Vali Soytürk, başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere ziyarette, okul müdürü Yunus Mustafa Yiğit ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün eşlik etti.