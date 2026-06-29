Sahipsiz Köpek Saldırısında Yaralanan Çocuk Taburcu Oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Viranşehir Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Ayaklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Abdulkadir Sarık'ın Viranşehir Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sarık, taburcu edilerek ailesiyle evine döndü.

Abdulkadir Sarık'ın kız kardeşi Reyah Sarık, gazetecilere, babalarının çalıştığı tarlaya gittikleri sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyledi.

Köpeklerden kaçarak kurtulduğunu belirten Reyah Sarık, "Kardeşim kaçamadı. Köpekler ona saldırdı. Yardım isteyince babam ve amcam yetişerek kardeşimi kurtardı." dedi.

Abdulkadir Sarık'ın dayısı Hüseyin Saran ise çocukların babalarının bulunduğu tarlaya giderken saldırıya uğradığını hatırlatarak, olayın ardından destek olan herkese teşekkür etti.

Aile, benzer olayların yaşanmaması için sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.