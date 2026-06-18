Sahipsiz Köpekler Kediyi Öldürdü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısında öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklere karşı koyamayan kedi öldü. Saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Esnaf Zeki Ölmez, sahipsiz köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.
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