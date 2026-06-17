Şahit belgeseli Başkent\'te tanıtıldı

Başkentte, şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan "Şahit" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Mamak Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki "Mamak Şehitleriyle Yaşıyor Projesi" kapsamında hazırlanan belgesel için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde tanıtım programı düzenlendi.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, vali yardımcıları Namık Kemal Nazlı ve İsmail Gültekin, Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile şehit aileleri ve davetliler katıldı.

Belgesel gösterimi öncesi konuşan Bakan Yardımcısı Demirli, belgeselin, şehitlerin hatıralarının ötesinde, ardında bıraktığı aileleri, yarım kalmış hayalleri anlattığını söyledi.

Demirli, şehit ailelerinin, millet hafızasının en muteber taşıyıcıları arasında yer aldığına işaret ederek, proje kapsamında öğrencilerin, şehit ailelerini ve şehitlikleri ziyaret etmelerinin, aileleri okullarda misafir etmeleri ve onların hatıralarını dinlemelerinin kıymetli olduğunu vurguladı.

Şahit belgeselinin, milletin değerlerini geleceğe taşıdığını dile getiren Demirli, şunları kaydetti:

"Burada bulunan muhterem şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin hatıralarının ve uğruna fedakarlık gösterdikleri değerlerin bugün de milletimizin vicdanında yaşamaya devam ettiğini bizlere hatırlatmaktadır. İşte bu noktada şahitlik bir hatırlama eyleminin ötesine geçmektedir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, uğruna fedakarlık gösterdikleri değerlere sahip çıkmak ve bu şuuru nesilden nesle aktarmak hepimizin müşterek sorumluluğudur. Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye ve daha adil bir dünya idealine yönelen her gayret, aziz şehitlerimize duyduğumuz vefanın en anlamlı tezahürlerindendir."

Kaymakam Mehmet Nebi Kaya da belgesele katkı sağlayanlara teşekkür ederek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.