Hatay'da sahte 50 euro vererek cep telefonu alan S.Y.E., yeniden geldiği telefoncudan şarj aleti almak istediği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 220 euro ve 700 dolar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 27 Kasım'da Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Şüpheli S.Y.E., beğendiği cep telefonunu sahte 50 euro vererek satın aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Verilen paranın sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Bir süre sonra yeniden telefoncuya gelen şüpheli, bu kez şarj aleti almak istedi. İş yeri sahibi, polis ekipleri gelene kadar şüpheliyi oyaladı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, S.Y.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 220 euro ve 700 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.