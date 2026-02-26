Sahte Altın Çetesi Yakalandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde kuyumcuya sahte gram altın satmak isterken polis tarafından suçüstü yakalanan E.S., C.A. ve H.G., tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin Manisa'dan Konya'ya sahte altın getirip, piyasaya süreceği bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin E.S., C.A. ve H.G. olduğunu belirledi. Akşehir ilçesine geldiği tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından takibe alındı. 3 kişi, bir kuyumcuya sahte gram altın satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada; toplam 9 sahte gram altın ile 10 bin 160 TL ele geçirildi.

ALTIN DİYE BAKIR SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Ele geçirilen altınlar, altın imalatı yapan bir kuyumculuk tarafından analiz edildi. İncelemede; ürünlerin yüzde 63 oranında bakır, yüzde 36 oranında çinko içerdiği ve herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.