Sahte Altınla Dolandırıcılık

23.02.2026 11:59
Nevşehir'de iki şüpheli, sahte altınla cep telefonu dolandırıcılığı yaparken yakalandı.

Farklı illerde cep telefonu satmak için internet sitelerine ilan veren kişileri sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli Nevşehir'de yakalandı.

Nevşehir'de bir mağdur, internetten sattığı cep telefonu karşılığında aldığı çeyrek altının sahte çıkması üzerine ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu A.Ş. ile F.Ş'nin Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray'da internetten satılık cep telefonu ilanı veren kişilerle iletişime geçip, ürünü elden teslim almak için adreslerine veya buluşma noktalarına giderek cep telefonunu teslim aldıkları, karşı tarafa ise bijuteriden satın aldıkları sahte yarım ve çeyrek altınları verdiklerini belirledi.

Bu yöntemle 15 kişiyi dolandıran şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki bir firmadan araç kiraladıklarını tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı Nevşehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sahte 15 çeyrek ve 2 yarım altın, farklı marka ve modellerde 15 cep telefonu, 2 havalı tabanca, bir miktar para ile sahte araç plakası ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ş. ile F.Ş'yi gözaltına alan ekipler, kullandıkları aracı ise çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

