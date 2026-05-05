Sahte Belgeler Davası: Ziya Kadiroğlu'na 120 Yıl Hapis İsteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Belgeler Davası: Ziya Kadiroğlu'na 120 Yıl Hapis İsteği

05.05.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcı, e-imzalarla sahte belge düzenleyen Ziya Kadiroğlu ve 16 sanık için hapis cezası talep etti.

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, elebaşı Ziya Kadiroğlu'na 120 yıl, 16 sanığa ise 22 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 28 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıkların dinlenmesine devam edileceğini bildirdi.

Tutuklu sanık Ayhan Ateş, gazeteci olduğunu ve Ziya Kadiroğlu'nun talebi üzerine kendisiyle tanıştığını söyleyerek emniyette verdiği ifadenin ardından soruşturmanın gerektiği gibi genişletilmediğini öne sürdü.

Ateş, ifadesi alınırken bu olayla alakalı yaptığı haberlere ilişkin kendisine bir soru yöneltilmediğini savunarak şu beyanda bulundu:

"Ben yaptığım haberler nedeniyle hedef haline geldim. Delilleri ortaya çıkardığım için üzerime iftira atıldı. Mıhyedin Yakışır ve Yalçın Maraşlı benim polis kontrol noktalarından çakarlı araçla geçtiğimi söylemişler ancak buna ilişkin somut bir delil ortaya koyamamışlardır. Benim tutuklanmamın sebebi emniyetin verdiği görüştür. Çünkü ben emniyetin olayda eksikleri olduğuna dair haber yapmıştım. Emniyetteki şahıslarla tartışma yaşadım. Bunun üzerine 'seni tutuklatacağız' dediler. Yapılan soruşturma ve araştırmada hakkımda somut bir delil bulunamamıştır. Tahliyemi talep ederim."

Tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, üzerine atılı suçlamaların birçoğunun asılsız olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sisteme girmediğini ve verilen ehliyetlerle bir alakasının olmadığını iddia etti.

"Ben örgüt kurmadım"

Kadiroğlu, elektronik imzaları çıkaran kişilerin serbest bırakıldığını öne sürerek "Ben bu elektronik imzalar nasıl çıkartılır bilmiyorum. Ben kimsenin yerine elektronik imza çıkartmadım. Çıkartılması için talepte de bulunmadım." dedi.

Dosya kapsamında bulunan belgelerin ve arkadaşlarıyla yaptığı yazışmaların büyütülerek bu duruma sebep olduğunu ileri süren Kadiroğlu, şöyle devam etti:

"Herhangi bir örgüt kurmadım. Benim bir kod adım yok. Örgüt kurmakla yargılanıyorum. Kurduğum iddia edilen örgütte ailem ve birkaç arkadaşım var. Adı geçen kişilerle örgüt kurmadım, yönetmedim. Sanıkların çoğunu tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek mahkemeden tahliye ve beraat talep etti.

Esas hakkındaki mütalaa açıklandı

Beyanların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, iddianamede "örgüt lideri" olarak belirtilen sanık Ziya Kadiroğlu'nun 120 yıl, örgüt üyeliği kapsamında yargılanan diğer sanıklar Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Ayhan Ateş, Enver Yılmaz, Halil Erkoç, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gülseren Üstün, Ali Çiçekli, Taner Dağhan, Yaren Özkarakaş, Fuat Tanış Arslan, Oğuz Deniz, Oğuzhan Ercan, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir'in ise 22 yıldan 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan 28 sanığın, mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, tutuksuz sanıklar Ali Çiçekli, İbrahim Akyüz ve Halil Erkoç'un da tutuklanmasını istedi.

Savcı, tutuksuz sanıklardan 22'sinin beraatini, diğer tutuksuz sanıkların ise dosya kapsamında birleştirilen iddianamelerde talep edilen çeşitli suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına ve taraf avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verdi.

Duruşma 20 Mayıs'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında aynı suçlardan hazırlanan, aralarında elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame de mevcut dosyayla birleştirildi.

Gelinen aşamada dosyadaki sanık sayısı 322'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Belgeler Davası: Ziya Kadiroğlu'na 120 Yıl Hapis İsteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:46:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte Belgeler Davası: Ziya Kadiroğlu'na 120 Yıl Hapis İsteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.