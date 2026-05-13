Sahte Fatura Operasyonunda 24 Gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte fatura operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan firma kurularak bunların üzerinden piyasaya sahte fatura dağıtıldığını belirledi.

Kurumlardan alınan HTS, hesap hareketi, vergi tekniği raporları sonrası şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 24 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.