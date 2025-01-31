Sahte İçki Faciası: 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sahte İçki Faciası: 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sahte İçki Faciası: 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Fatih'te sahte içkiden zehirlenen 46 yaşındaki Nidal Mahi, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahi'nin cenazesi Adli Tıp'tan ailesine teslim edildi.

31.01.2025 10:27  Güncelleme: 10:39
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FATİH'te zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki Nidal Mahi sahte içkiden öldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp'tan ailesi tarafından teslim alındı.

Olay, 28 Ocak Salı günü Bayazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nidal Mahi, merdiven altı olarak tabir edilen bir üreticiden içki aldı. Akşam saatlerinde içkiyi içen Mahi, Çarşamba günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedavi altına alındı. 5 çocuk babası Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

Kaynak: DHA

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