Sahte İçki Krizi: 23 Ölü, 66 Zehirlenme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sahte İçki Krizi: 23 Ölü, 66 Zehirlenme

Sahte İçki Krizi: 23 Ölü, 66 Zehirlenme

İstanbul'da sahte içkiden 66 kişi zehirlenirken, 23 kişi hayatını kaybetti. Çağın Eroğlu çözüm için acil önlemler çağrısında bulundu.

16.01.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu koordinatörlerinden Çağın Eroğlu, İstanbul'da son 3 günde sahte içkiden zehirlenenlerin 66'ya, ölenlerin 23'e yükselmesine tepki göstererek, "Mesele burada, yılbaşında gelen otomatik zamlar. İnsanların sırf bir ürünü gidip marketten veya tekel bayiden güvenli bir şekilde almaya ekonomik gücü el vermediği için karaborsaya bile isteye yönelmesi, insanların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Artık bu sorunun politika yapıcılar tarafında en acil şekilde çözülmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul'da son 3 günde sahte içki dolayısıyla 66 kişi zehirlenirken, 23 kişi öldü. 2024 yılında sahte içki dolayısıyla 47 kişi ölmüştü. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu'ndan Çağın Eroğlu, alkollü içeceklere getirilen zamlar dolayısıyla vatandaşların sahte içki tüketimini normalleştirdiğini ve bu yüzden sahte içki karaborsasının çok yaygınlaştığını belirtti. Devletin daha fazla gelir elde etmesi için artırdığı vergilerin, insanların hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlandığını dile getiren Eroğlu, bu sorunun çözümü için politika yapıcıların bir an önce adım atması gerektiğine dikkati çekti.

Eroğlu, şunları söyledi:

"Mesele burada, yılbaşında gelen otomatik zamlar çünkü bu 6 aylık zamlar Türkiye'de neredeyse son 4-5 yıldır o kadar kontrolsüz bir şekilde yapılıyor ki, bu vergi zamlarıyla kamu maliyesi arasında olumlu bir ilişki olduğunu iddia etmek ve bunların başlı başına devletin bütçesi için bile artı değer yarattığını söylemek çok zor. Sadece negatif etkiler karşımıza çıkıyor. İnsanların sırf bir ürünü gidip marketten veya tekel bayiden güvenli bir şekilde almaya ekonomik gücü el vermediği için karaborsaya bile isteye yönelmesi, insanların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Artık bu sorunun politika yapıcılar tarafında en acil şekilde çözülmesi gerekiyor."

"Alkollü içkilere erişim bu kadar kısıtlı olmasaydı insanlar hayatlarını kaybetmeyecekti"

Uzun vadede alkollü içkilerin de ölüme neden olabileceğini ancak sahte içki kadar ölümcül olmadığına değinen Eroğlu, yüksek vergi olmasaydı böyle bir senaryoyla karşılaşılmayacağını söyledi. Kamu bütçesinin daha fazla gelir getirilmesi için bu uygulamanın devam ettiğini belirten Çağın Eroğlu, aslında bu durumun, vatandaşların sahte içki karaborsasını normalleştirdiği için kamu maliyesine zararı olduğunu söyledi. Çözümün alkollü içkilerden astronomik vergi alınmaması olduğunu aktaran Eroğlu, "Ürünün satış fiyatının yüzde 200'üne kadar çıkan rakamlardan bahsediyoruz şu anda. Alkollü içkilere erişim bu kadar kısıtlı olmasaydı bu insanlar hayatlarını kaybetmeyeceğini açıkça söyleyebiliyoruz. Bu kolay çözüm bir an önce politika yapıcıların masasında olmalı" diye konuştu.

"Sahte içkiden ölümler, insanların hayatını kaybettiği sosyal deney"

Sahte içkiden dolayı bir yılda 47 kişinin öldüğünü ancak son 3 günde bu sayının sadece 3 günde 23 olmasının 2025'te daha çok artacağına değinen Eroğlu, "Vergi artışı doğrusal olsaydı ve bu artışın ardındaki gerekçe, daha açıklanabilir, anlaşılabilir olsaydı böyle olmazdı. Ölüm sayılarındaki artış daha da artacak. Bundan 6 ay sonra tekrar bir vergi zammıyla karşılaşacağız. Tüm bunlar yasal bir tüketim ürününün ne kadar ekonomik olarak zorbalanabileceğinin ve kısıtlanabileceğinin bir sosyal deneyi oldu artık. Insanların hayatını kaybettiği sosyal deney ve sürdürülebilir değil bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sahte İçki, Zehirlenme, İstanbul, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte İçki Krizi: 23 Ölü, 66 Zehirlenme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte İçki Krizi: 23 Ölü, 66 Zehirlenme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.