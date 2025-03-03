Sahte İçkiden Ölüm Sayısı 81'e Yükseldi

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(ANKARA) - Ankara'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Operasyonlar kapsamında 36 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, tutuklu sayısı 36'ya yükseldi, 41 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan sahte içki kullanımı dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı.