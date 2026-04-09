Sahte İkamet İzni Operasyonu

09.04.2026 21:44
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı, 26'sı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklulara ikamet izni aldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapan, sahte belgeler düzenleyerek yabancı uyrukluların ülkede kalmasını sağlayarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen zanlılar hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan 51 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, zanlılardan 26'sının tutuklanmasına, 25'i hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "belirlenen yerlere müracaat etme" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarların değerlendirilmesi ve yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatmıştı.

Ekipler, şüphelilerin, ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yaptıklarını, tamamen sahte belgeler düzenlediklerini ve sahte içerikli taahhütnamelerle göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerini belirlemişti.

Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheliyi yakalamıştı.

Soruşturma kapsamında sahte belgelerle usulsüz olarak ikamet izni alan 441 kişinin izinlerinin iptali ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin başladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

21:35
Resmi açıklama geldi İşte Asensio’nun sakatlığı
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:52
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
