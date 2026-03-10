Sahte MİT Mensubu Dolandırıcı Tutuklandı

ANKARA'da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi gibi mesleklerde çalışan olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen Şerife Yılmaz, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Şerife Yılmaz'ın önceleri kendisini manav, bahçıvan, lokanta, taksici, esnaf gibi tanıtarak dolandırıcımık yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın, 'Savaş gazisi, kritik/özel görevlerin sorumlusu, iffetli ve dürüst bir kadınım, haram yemedim' diyerek depremzede ve hacı adaylarını da dolandırdığı da ortaya çıktı. Aldığı paraları talep edenlere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve yurtdışı hesaplarından paranın geçmesinin uzun süreceğini belirterek zaman kazandığı ifade edildi. Alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlemeye başladı. O da fayda etmeyince üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirtildi.

Kendisini sahte unvanlarla tanıtan Şerife Yılmaz, bu yolla çoğunluğu üst düzey siyasetçi ve kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef aldığı tespit edildi.

YAPAY ZEKAYI KULLANDI

Şüphelinin, dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de yararlandığı belirlendi. Yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller hazırlayan şüphelinin, bu sayede geniş ve etkili bir çevreye sahip olduğu izlenimi oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

KAMU GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİ

Öte yandan Şerife Y.'nin bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, 'sevgili olma' bahanesiyle irtibat kurduğu kişilerden teklifini kabul etmeyenleri ise üst düzey tanıdıkları olduğunu söyleyerek 'görev yerini değiştirmekle' tehdit ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerife Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.