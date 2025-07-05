Sahte Pamuk Belgesiyle 248 Milyon Lira Zarar

AYDIN'ın Söke ilçesinde, pamuk satışı üzerinden haksız şekilde devlet destekleme primi alındığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, sahte belgelerle 248 milyon liralık kamu zararına neden olduğu öne sürülen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından pamuk satışı üzerinden haksız şekilde devlet destekleme primi alındığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cengiz Akgün, Nevzat Akgün, Hüseyin Aksoy, Serkan Rebiş, Kamil Demir, Murat Cengiz, Yaşar Uçak ve Selçuk Alaca hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçen çarşamba günü 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, üretimi yapılmayan pamuklar için düzenlendiği belirlenen sahte kantar fişleri ve makbuzlar ile satış yapılmış gibi gösterdikleri anlaşıldı.

248 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bu yöntemle devlet destekleme primlerinden 134 milyon TL tutarında haksız kazanç elde edildiği, ayrıca 114 milyon TL'lik vergi kaybına yol açıldığı tespit edildi. Öte yandan, söz konusu pamukların Adana'daki bir firmaya satılmış gibi gösterildiği ve nakliye sürecinde sahte irsaliye ile taşıma faturalarının kullanıldığı belirlendi. Belgeler üzerindeki incelemelerde, irsaliye düzenlenen tarihlerde yük taşıdığı bildirilen araçların, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre söz konusu tarihlerde hareket etmediği de anlaşıldı.

Ayrıca, çiftçiler adına düzenlenen sahte pamuk müstahsil makbuzları karşılığında alınan destekleme primlerinin bir kısmının, şirket sahipleri ile aralarında paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cengiz Akgün, Serkan Rebiş ve Kamil Demir tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.