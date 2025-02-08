Sahte Para İle Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "parada sahtecilik" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Takibe alınan şüpheliler A.E. (23) ve S.K. (27), Şehzadeler ilçesinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 2 sahte 50 avroluk ve bir 100 avroluk banknot ile 105 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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