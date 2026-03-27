Sahte Plakalara Cezalar 1 Nisan'da Başlıyor

27.03.2026 13:41
Emniyet, mühürsüz plakaları sahte olarak değerlendiriyor; denetimler 1 Nisan'da başlayacak.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, mühür ve güvenlik işaretleri olmayan plakaların, 'APP' plaka olarak tabir edilen plakalar olduğunu söyleyerek, "Bizim için sahte olarak değerlendirdiğimiz plakalar bunlar. 1 Nisan'dan itibaren APP olarak tabir edilen sahte plakalarla ilgili denetimlerimiz başlayacak" dedi.

Standart dışı 'Amerikan Pres Plaka (APP)' takılı araçlara yönelik denetimler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları kapsamında 1 Nisan'a kadar rehberlik amacıyla yapılıyor. Bu tarihten itibaren bu tür plaka taşıyan araçların sürücülerine cezai işlem uygulanacak. Buna göre APP plaka kullanan sürücülere 140 bin lira ceza, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süreyle trafikten menedilmesi yaptırımları uygulanacak. Aynı ihlalin geriye doğru 1 yıl içerisindeki ikinci tekrarında ise ceza 2 katına çıkarılarak uygulanacak.

'GÜVENLİK İŞARETLERİNİN OLMASI GEREKİYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu, araç tescil plakalarının basımı için yetkili kuruluşun Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile yetkilendirdiği şoför odaları olduğunu söyledi. Mutlu, araç tescil plakalarında bulunması gereken güvenlik işaretlerinin yönetmelikte belirlendiğini hatırlatarak, geçerli 2 farklı plakayı basın mensuplarına gösterdi. Mutlu, geçerli araç tescil plakalarında yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun mührünün yanı sıra uluslararası güvenlik işareti olan 'TR' rumuzu, hologram bulunması gerektiğini belirtti. Mutlu, yine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılmaya başlanan plakalarda mevcut güvenlik işaretlerine ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası yer aldığını kaydetti. Mutlu, "Ancak plakaların üzerinde karekod ve seri numarasının yer almaması bunun sahte olduğu anlamına gelmiyor. Mührün olması ve diğer güvenlik işaretlerin olması bu plakanın standart ve geçerli bir plaka olması için yeterli" dedi.

'MÜHÜRLÜ KALIN PUNTOLU GEÇERLİ'

Mutlu, harf ve rakam grubu kalın puntolarla basılmış plakalara ilişkin de yanlış algı olduğunu söyledi. Bu şekilde basılmış örnek bir plakayı gösteren Mutlu, "Üzerinde mühür olan plakamız; TR işareti, ülkemizin uluslararası tanıtım işareti ve güvenlik şeridi var alt kısmında. ve belirli aralıklarda ay yıldız ve TR işaretimiz var. Burada sadece harf ve rakamlar üzerinde standartların dışında basılmış olan, kalın olan harf ve rakamlar var. Bu plakalar da geçerli ve standartlarda kabul edilecek olan bir plaka. Bu şekilde olan plakaları araç sahiplerimizin şoför odalarına giderek değiştirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu plakalarını araçlarında kullanabilirler. Denetimlerde herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacaklar. Yine de herhangi bir tereddütleri olursa bununla ilgili olarak trafik kuruluşlarımızdan ya da trafik ekiplerimizden destek alabilirler" diye konuştu.

'1 NİSAN'DA APP DENETİMLERİMİZ BAŞLAYACAK'

Mutlu, üzerinde mühür olmayan, güvenlik işaretleri olmayan plakaların, 'APP' plaka olarak tabir edilen plakalar olduğunu söyleyerek, "Bizim için sahte olarak değerlendirdiğimiz plakalar bunlar. Biz bu plakalarla araç kullanan vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyoruz. Bu şekilde sahte plakanın kullanımı ve basımı da suç teşkil ediyor. Bir an önce bu plakalarını gerçek yetkili kuruluştan ve mühürlü güvenlik işaretleri olan plakalarla değiştirmelerini onlardan rica ediyoruz. 1 Nisan'a kadar bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek. Ancak 1 Nisan'dan itibaren APP olarak tabir edilen sahte plakalarla ilgili denetimlerimiz başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:42:24. #7.12#
