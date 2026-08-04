Sahte Rapordan Türk Vatandaşlığına Operasyon - Son Dakika
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Sahte Rapordan Türk Vatandaşlığına Operasyon

Sahte Rapordan Türk Vatandaşlığına Operasyon
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72 şüpheli gözaltına alındı, sahte ekspertizle 687 kişiye usulsüz vatandaşlık kazandırıldı.

Sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınırken, bin 45 taşınmaza, bir otele ve 7 şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen bazı gayrimenkul satışlarının usulsüz olduğu yönünde elde edilen bilgiler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve belgelerin incelenmesiyle, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak usulsüz şekilde gerçekleştirildiği, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı biçimde işlem tesis edildiği belirlendi. Bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği tespit edildi. Öte yandan usulsüz işlemler sonucunda 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bu işlemler nedeniyle ödenmesi gereken toplam 2 milyar 500 milyon lira tutarındaki işlemin usulsüz yapıldığı belirlendi. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik idari süreç başlatıldı.

72 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme/üye olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilere ait ikamet ve şirketlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 45 taşınmaza, Muğla'da bulunan bir otele, 15 motorlu araca, yata, 10 banka hesabına ve 7 anonim şirkete el konuldu ve şirketlere kayyum atandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sahte Rapordan Türk Vatandaşlığına Operasyon - Son Dakika

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