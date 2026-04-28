Sahte RTX 4090 Kartları Piyasada: Lazer Kazıma ve Tıraşlanmış Belleklerle Profesyonel Dolandırıcılık

NVIDIA GeForce RTX 4090, son dönemde ikinci el piyasasında ve güvenilir olmayan satış kanallarında ortaya çıkan yeni nesil sahte kartlarla gündemde. Bu sahte kartlar, artık basit maketler değil; GPU çekirdeği ve GDDR6X bellek modülleri lazerle yeniden işlenmiş, üzerindeki yazılar tıraşlanarak orijinal kod adları kazınmış durumda. Hatta koruyucu epoksi malzemeler bile orijinaline sadık kalınarak yeniden dökülüyor. Profesyonel bir tamirci bile mikroskop altında incelemeden sahte olduğunu anlayamıyor.

RTX 4090'ın yüksek fiyatı (1.600 dolar) ve stok sorunları, dolandırıcılar için cazip bir ortam oluşturuyor. Kartın AD102 yongası, önceki nesil GA102 ile benzer pin dizilimlerine sahip olduğu için eski veya bozuk çiplerle hibrit sahteler üretilebiliyor. Bu durum, özellikle ikinci el pazarında NVIDIA kullanıcılarını risk altına sokuyor.

Sahte kartı anlamak için GPU-Z yazılımında '[FAKE]' ibaresine dikkat edilmeli, fiziksel ayrıntılar (seri numaraları, direnç dizilimleri) kontrol edilmeli ve performans testleri yapılmalıdır. Eğer kart beklenen performansın %50-60 altında kalıyorsa, sahte olma ihtimali yüksektir. Özellikle Amazon iade paletlerinden veya güvenilmeyen yurt dışı ilanlarından alınan ürünlerde risk artar. Unutmayın: 'Çok ucuz RTX 4090' diye bir şey yoktur.