Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte RTX 4090 Kartları Piyasada: Lazer Kazıma ve Tıraşlanmış Belleklerle Profesyonel Dolandırıcılık

28.04.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NVIDIA GeForce RTX 4090, ikinci el piyasasında lazerle yeniden işlenmiş çipler ve tıraşlanmış belleklerle üretilen sahte kartların hedefi oldu. Bu profesyonel sahtekarlık, dışarıdan orijinalinden ayırt edilemiyor.

NVIDIA GeForce RTX 4090, son dönemde ikinci el piyasasında ve güvenilir olmayan satış kanallarında ortaya çıkan yeni nesil sahte kartlarla gündemde. Bu sahte kartlar, artık basit maketler değil; GPU çekirdeği ve GDDR6X bellek modülleri lazerle yeniden işlenmiş, üzerindeki yazılar tıraşlanarak orijinal kod adları kazınmış durumda. Hatta koruyucu epoksi malzemeler bile orijinaline sadık kalınarak yeniden dökülüyor. Profesyonel bir tamirci bile mikroskop altında incelemeden sahte olduğunu anlayamıyor.

RTX 4090'ın yüksek fiyatı (1.600 dolar) ve stok sorunları, dolandırıcılar için cazip bir ortam oluşturuyor. Kartın AD102 yongası, önceki nesil GA102 ile benzer pin dizilimlerine sahip olduğu için eski veya bozuk çiplerle hibrit sahteler üretilebiliyor. Bu durum, özellikle ikinci el pazarında NVIDIA kullanıcılarını risk altına sokuyor.

Sahte kartı anlamak için GPU-Z yazılımında '[FAKE]' ibaresine dikkat edilmeli, fiziksel ayrıntılar (seri numaraları, direnç dizilimleri) kontrol edilmeli ve performans testleri yapılmalıdır. Eğer kart beklenen performansın %50-60 altında kalıyorsa, sahte olma ihtimali yüksektir. Özellikle Amazon iade paletlerinden veya güvenilmeyen yurt dışı ilanlarından alınan ürünlerde risk artar. Unutmayın: 'Çok ucuz RTX 4090' diye bir şey yoktur.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 15:56:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.