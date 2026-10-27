Sahte TOKİ siteleriyle dolandırıcılık iddiasıyla 8 şüpheli 5 ilde gözaltına alındı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvuruları için kurulan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları değerlendirilen 8 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırılması üzerine Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheli, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de gözaltına alındı.

Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.