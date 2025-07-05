Sahte Uygulama Dolandırıcılığı: 32 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Sahte Uygulama Dolandırıcılığı: 32 Kişi Yakalandı

Sahte Uygulama Dolandırıcılığı: 32 Kişi Yakalandı
05.07.2025 01:00
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Kocaeli merkezli operasyonda 32 şüpheli, 1.6 milyon TL dolandırıcılıkla yakalandı; 9'u tutuklandı.

KOCAELİ merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda sahte uygulama üzerinde dolandırdıkları vatandaşlardan 1 milyon 659 bin 46 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 32 kişi yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini kripto firmalarının yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin sahte uygulama ile yükleme yapmalarını istedikleri kişileri 1 milyon 659 bin 46 TL'yi dolandırdığı ve bu parayı da kripto hesaplara aktardıklarını belirledi.

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan armalarında suç unsurları ile çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 3'ü savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Uygulama Dolandırıcılığı: 32 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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