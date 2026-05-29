SAIC Motor 100 Milyonuncu Aracını Teslim Etti

29.05.2026 14:33
Çinli SAIC Motor, 100 milyonuncu aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

SHANGHAİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor perşembe günü Shanghai'da düzenlenen törenle 100 milyonuncu aracını müşterisine teslim etti. Bu araç, şirketin elektrikli araç iştiraki IM Motors tarafından üretilen genişletilmiş menzilli spor modeli "IM LS9 Hyper" oldu.

Şirket böylece toplam araç üretimi ve satışında 100 milyon adedi aşan ilk Çinli üretici unvanını kazandı. Bu gelişme, şirketin küresel ölçekte büyümesini ve elektrikli araçlara yönelik dönüşümünü hızlandırdığı bir dönemde, Çin otomotiv sektörü için önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Xinhua

