Said Bey Sitesi davasında sanıkların savunmaları alındı - Son Dakika
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Said Bey Sitesi davasında sanıkların savunmaları alındı

6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin davada sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanıkların beraat talepleri reddedildi.

09.07.2024 18:10
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin davada 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan Ç. ve Yavuz K. ile tutuksuz sanık Melike Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, diğer tutuklu sanık Halil Y, tutuksuz sanıklar Halil İbrahim U, Murat K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Hasan Ç, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Kendisinin market zinciri sahibi olduğunu, yüzlerce kişiye istihdam sağladığını belirten Hasan Ç, şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız tüm evraklar resmidir. Ben ilkokul mezunuyum, inşaattan anlamam, mimar ve mühendislere yaptırdım. Ben marketçiyim. Burada maddi ve manevi büyük kayıplarımız oldu. Bu marketlerde yüzlerce çalışan var, yüzlerce kişiye istihdam sağlıyorum. Tutuklu bulunmamın kimseye faydası yoktur. Benim işimin başına geçmem gerekiyor. Kaçma şüphem yoktur. 17 aydır tutukluyum, tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Diğer sanıklar da yaptıkları savunmalarında, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti ise sanıkların mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin davada sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Müştekilerin basın açıklaması

Bu arada depremzede bazı aileler, duruşma öncesinde basın açıklaması yaptı.

Depremlerde 4 yakınını kaybeden Tuğba Erdemoğlu, adliye önünde aileler adına yaptığı açıklamada, bir kere daha depremde kaybettikleri yakınları için adalet aramaya geldiklerini söyledi.

Pes etmeyeceklerini, adalet arayışlarını sürdüreceklerini anlatan Erdemoğlu, "Bizim tek derdimiz, adaletin yerini bulması. 17 ay geçmesine rağmen acımızı yaşayamadık. Adalet mücadelesi veriyoruz, adaletin peşinden koşuyoruz. Biz artık suçluların hak ettiği cezayı almasını, bir an önce yargılanmalarını ve ceza almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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