Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilerin atık malzemelerden tasarladıkları ürünler sergilendi.
Çeralan İlkokulu ve Ortaokulu öncülüğünde "eTwinning Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, karton ve plastik atıklardan çeşitli ürünler hazırladı.
Ürünler, okulda düzenlenen sergide bir araya getirildi.
Çalışmanın öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Atık Malzemelerle Tasarım Sergisi - Son Dakika
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